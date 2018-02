Das klingt nach einer organisatorischen Herausforderung. Wie sieht ein typischer Tag in Ihrem Alltag aus?

Ich stehe um sechs Uhr auf. Dann habe ich die einzige Zeit nur für mich. Ich trinke in Ruhe einen Kaffee, mache mich fertig und um sieben Uhr wecke ich meinen Sohn. Um 7.45 Uhr müssen wir in Richtung Kindergarten. Dorthin radeln wir gemeinsam. Dann fahre ich zur U-Bahn - und um neun Uhr bin ich im Büro. Ich arbeite bis 15 Uhr. Dann gehe ich Leo abholen. Gegen 16 Uhr sind wir dann zuhause. Eigentlich mache ich nie eine Mittagspause. Um 18 Uhr gibt es Abendessen, um halb acht bringe ich meinen Sohn ins Bett. Dann habe ich noch etwa zwei Stunden, um etwas zu lesen oder SMS zu beantworten. Meistens bin ich aber so müde, dass ich selbst schlafen gehe.

Ein durchorganisierter Tag. Wann haben Sie Zeit für sich selbst?

Dienstagnachmittag gehe ich regelmäßig zum Arzt. Das ist aber mit viel Organisation verbunden. Mein Sohn geht dann nach dem Kindergarten mit Freunden nach Hause oder ich habe einen Babysitter. Die nehme ich nur in Anspruch, wenn ich wirklich einen Termin brauche. Denn das ist ja alles auch mit Zusatzkosten verbunden. Auf Großeltern können wir nicht zurückgreifen, die wohnen nicht in München.

Wie unterstützt Sie der Vater in alledem?

Er spielt in der Erziehung keine große Rolle. Sein Sohn geht alle zwei Wochen für zwei Stunden zu ihm. Der Vater ist eine feste Bezugsperson für mein Kind, das finde ich wichtig. Die beiden lieben sich. Unterstützt werde ich von ihm aber nicht.

Was fehlt Ihnen denn am meisten?

Yoga vermisse ich sehr. Das mache ich gar nicht mehr. Ich hätte auch gerne einmal ein Wochenende frei. Immer mit dem Kind unterwegs zu sein erleichtert auch die Partnersuche nicht.

"Manchmal ist es gut, nicht mehr diskutieren zu müssen"

München ist teuer. Wie machen Sie das ganz alleine?

Inzwischen bezahlt der Vater Unterhalt. Das war lange Zeit nicht so und beim Jugendamt war irgendwie kein Zug dahinter - die Mitarbeiter sind überfordert. Ich kaufe viele Sachen gebraucht. Da muss man immer viel organisieren. Dafür geht dann wieder Zeit drauf, die ich nicht mit meinem Kind verbringen kann. Ich muss dann überlegen: Ist es das Wert?

In welchen Situationen fehlt Ihnen ein zweites Elternteil am meisten?

Kürzlich hat uns der Vermieter die Wohnung wegen Eigenbedarfs gekündigt. Das war wirklich schlimm. Ich habe mir hier im Viertel jahrelang ein Netzwerk aufgebaut. Wir sind gut eingebunden, der Kindergarten ist hier. Ich wollte hier nicht weg. Die Stadt konnte mir nicht helfen. Nach langer Suche habe ich jetzt doch eine neue Wohnung für uns gefunden. Hätte ich aber einen Partner und wäre nicht Alleinverdienerin mit Kind, wäre das sicherlich einfacher gewesen.

Gibt es denn auch Vorteile, die man als Alleinerziehende hat?

Wenn es um Entscheidungen geht, bei denen man sich sehr sicher ist, ist es sicher von Vorteil, die nicht mehr diskutieren zu müssen. Aber sonst sehe ich keine. Es gibt niemanden, der mich in der Erziehung reflektiert. Ich weiß nicht: Bin ich jetzt zu streng mit meinem Sohn? Auch für ihn ist das doof. Wenn wir Zoff haben, kann er nicht einfach zu jemand anderem gehen. Was alltägliche Dinge angeht, wie beispielsweise Eintritte, hat man alleine auch nur Nachteile. Für Alleinerziehende gibt es keine Vergünstigungen. Aber selbst wenn alles manchmal anstrengend ist: Ich möchte nicht zurücktauschen!

