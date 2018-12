In der ersten Novemberwoche haben die Olgas den Überlassungsvertrag für das Gelände Passauer Straße, Ecke Gottfried-Böhm-Ring bekommen. In dreieinhalb Wochen haben sie den Umzug gestemmt, obwohl viele Olgas sich im Sommer Urlaub genommen hatten, weil ihr Mietvertrag auf dem alten Gelände in der Boschetsrieder Straße ausgelaufen war. Doch die Stadt konnte oder wollte den 20 Erwachsenen und sieben Kindern lange keine Zusage für einen neuen Standort machen. "Die Leute glauben, wir parken unsere Wägen um, aber das ist noch viel mehr – unsere Radlwerkstatt, der Veranstaltungsraum, die Hühner, die Pflanzen", sagt Paula.