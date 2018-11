35 Grad im Schatten, ich friere. Mein Kopf schmerzt, als würde im Inneren ein Vulkan brodeln und gleich ausbrechen. Meine Augen blinzeln in Zeitlupe. Ich will nur noch in mein Insektennetz-Himmelbett, aber ich muss im Busch-"Krankenhaus" warten. Ich kann froh sein, dass es hier, im tiefsten Tansania, überhaupt einen Arzt in der näheren Umgebung gibt. Einheimische, die noch abgelegener leben, müssen große Strapazen auf sich nehmen, um behandelt zu werden. Nur die wenigsten haben ein Auto, die Strecken sind holprig und gefühlt unendlich.