AZ Report: Geschichten von der Straße Früher Luxus, heute Wohn-Klo

Aufgewachsen ist er in Würzburg, dort geht er zur Schule, macht eine Ausbildung zum Steinmetz und steigt mit 20 Jahren in die Firma der Eltern ein. Knapp 7 000 Euro netto verdient er zu dieser Zeit. Doch nur so lange, bis das Familienunternehmen pleite geht. "Ich hatte keine Autos mehr, keine Rolex, keine Designer-Möbel - alles, was mir früher wichtig war", erzählt er. Die Eltern ziehen nach Dachau bei München, er begleitet sie, rutscht in die Depression und ins Drogenmilieu ab.