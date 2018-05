Eine Frage wird mir jetzt immer öfter gestellt: "Weißt du eigentlich, für wen du das machst?" Nein, das weiß ich nicht, Informationen über den Empfänger oder die Empfängerin kann ich erst nach der Spende und einer Sperrfrist bekommen. Aber ich weiß, dass es um das Leben eines Menschen geht.

Die meisten Stammzellspenden werden für Patienten angefordert, die an Leukämie erkrankt sind. Sie haben oft schon mehrere Behandlungsversuche hinter sich und ihre letzte Chance ist der Komplettaustausch ihres außer Kontrolle geratenen Blutbildungssystems. Dazu werden gesunde Blutstammzellen benötigt.

Für zwei Drittel dieser Patienten gibt es keine geeignete Person in der eigenen Familie, sie sind auf einen völlig Fremden angewiesen. Dank eines internationalen Netzwerks können heute Transplantationszentren aus aller Welt auf die Daten von Millionen Spendewilligen zugreifen, auch auf die rund 310.000 Typisierten im Register der AKB.

Zur Voruntersuchung muss ich zur AKB nach Gauting. Die Spenderambulanz der Stiftung liegt auf dem Gelände einer Privatklinik. Im Empfangszimmer steht ein Holztisch, an den Wänden hängen sauber gerahmt Zeitungsartikel und anonyme Briefwechsel zwischen Spendern und Empfängern. Es riecht nach Arztpraxis, aber es fühlt sich nicht nach Krankheit an. Einer nach dem anderen stecken die drei gut gelaunten Ärzte der Spenderambulanz ihren Kopf durch die Tür und stellen sich vor.

Nachdem ich einen Fragebogen ausgefüllt habe, geht es los. Eine Ärztin untersucht mich im wahrsten Sinne des Wortes auf Herz und Nieren: Blutentnahme, Ultraschall, EKG, Röntgenaufnahmen. Dann werde ich gemeinsam mit einem anderen zukünftigen Spender aufgeklärt und wir können Fragen stellen.

Nach fünf Stunden entlässt die AKB mich nach Hause. Mit einem Berg an Informationen, die es zu verarbeiten gilt, und mit einer Kühltasche voller Spritzen für die sogenannte Mobilisierung. In meinem Kopf herrscht Chaos. Da sind gute Gedanken: Ich kann vielleicht ein Leben retten und ich bin absolut gesund. Aber da sind auch Ängste: Ich soll mich selbst spritzen und das Mittel kann starke Nebenwirkungen haben. Immer lauter werden die Fragen in meinem Kopf, die mir niemand beantworten kann: Wie geht es dem Empfänger jetzt? Denkt er so oft an mich, wie ich an ihn? Hat er Angst?

674 Millionen Stammzellen werden an diesem Tag gewonnen

Bei der Voruntersuchung wurde mir eindringlich erklärt, dass ich rechtlich gesehen jederzeit von der Spende zurücktreten kann. Doch sobald die Ärzte mich für gesund befinden und als Spenderin freigeben, könnte ein Abbruch des Vorgangs ein Todesurteil sein.

Der Empfänger wird zehn bis zwölf Tage vor der Spende auf die Transplantation vorbereitet. Eine hochdosierte Chemotherapie und eine Bestrahlung zerstören sein Immunsystem. Ohne meine Stammzellen hat dieser Mensch dann keine Chance mehr und diese Verantwortung setzt mir zu.

Als ich vier Tage vor der Spende zum Hausarzt gehe, um mir unter Aufsicht die erste Mobilisierungs-Spritze zu verabreichen, bin ich ein wenig erleichtert. Bald ist es vorbei. Eine Arzthelferin setzt sich neben mich und erklärt geduldig, was ich tun soll. Etwas skeptisch drücke ich meinen Bauchspeck zusammen und steche einigermaßen beherzt zu. Ich bin überrascht, wie einfach das ist.

Die nächsten Tage gibt es jeden Morgen und jeden Abend eine Spritze. Darin befindet sich ein Botenstoff, der dem Knochenmark eine vermeintliche Infektion meldet und die Produktion von Blutstammzellen anregt. Ich spritze mir so viel davon, dass diese Zellen aus dem Knochenmark in mein Blut gespült werden. Die Nebenwirkungen sind erträglich, von den Schmerzmitteln, die ich extra mitbekommen habe, brauche ich viel weniger als erwartet.

Und dennoch hat mein Knochenmark gute Arbeit geleistet: Beim BRK-Blutspendedienst, der die Entnahme für die AKB ausführt, ist man mit meinen Werten am Tag Null sehr zufrieden. Obwohl die Venen Probleme machen, ist die Prozedur nach dreieinhalb Stunden vorbei.

Als die Pfleger endlich vorsichtig die Schläuche aus meinen schmerzenden Armen ziehen, ist das gesamte Blut meines Körpers genau 2,3 Mal durch die Maschine gelaufen. Dabei wurden 674 Millionen Stammzellen gewonnen, die jetzt ein Kurier innerhalb von 48 Stunden zum Empfänger bringt.

Zwei Beutelchen voll dunkelroter Flüssigkeit machen sich heute auf den Weg an einen mir unbekannten Ort. Sie sind das wertvollste Geschenk, das ich je jemandem machen konnte: die Chance auf ein neues Leben.

Hilfe für Leukämie-Patienten: Typisierungsaktion in Bayern

1.100 Menschen erkranken jedes Jahr in Deutschland an Leukämie. Um die Krankheit zu besiegen, sind viele der Patienten auf Stammzellen angewiesen. Deshalb ruft die Aktion Knochenmarkspende (AKB) am 25. Mai die Bürger in ganz Bayern dazu auf, sich typisieren zu lassen.

In München geht das zum Beispiel am Landratsamt (Mariahilfplatz 17), beim Referat für Gesundheit (Bayerstraße 28 a), der DAK (Rosenheimer Straße 145 i) oder dem MDK-Beratungsbüro (Haidenauplatz 1).

An jedem der Standorte stehen Lebensrettersets der AKB bereit. Man wird vor Ort registriert, mit dem Set geht's zum Hausarzt: Mit dem beiliegenden Blutröhrchen nimmt der Blut ab und führt einen Wangenabstrich durch. Der Rückversand der Probe erfolgt portofrei. Aus der Probe werden die Gewebemerkmale des Spenders analysiert. Die Daten werden anonym im weltweiten Spendernetz gespeichert.