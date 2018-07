1. Türen und Fenster zusätzlich absichern

Die Münchner Polizei veröffentlichte im April diesen Jahres ihre Statistik zur Kriminalitätsentwicklung in München. Positiv dabei: Die Wohnungseinbruchskriminalität sank 2017 um 20,1 Prozent, während die Versuchsquote bei rund 49,2 Prozent lag. Das zeigt, dass fast jeder zweite Einbruch in München nicht erfolgreich verlief, weil Kriminelle aufgrund verschiedener Faktoren scheiterten. Ein entscheidender Punkt hierbei ist die Sicherung von Fenstern und Türen. Lassen sie sich leicht aufhebeln oder aufbrechen, brauchen Einbrecher nicht lange, bis sie sich Zugang zur Wohnung verschafft haben. Je aufwändiger der Einbruch jedoch ausfällt, desto eher lassen Kriminelle vom jeweiligen Objekt ab. Oft ist das eine Frage von Sekunden, weswegen zusätzlicher Schutz das berühmte Zünglein an der Waage sein kann.