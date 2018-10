Vorsicht vor Heizungsluft

Einen negativen Einfluss hat der Einfluss von trockener Heizungsluft auf die Anfälligkeit für Erkältungen. Gerade in der kalten Jahreszeit neigen wir dazu, uns sehr lange in den eigenen vier Wänden aufzuhalten und die scheinbar wohlige Wärme der Heizkörper zu genießen. Wer jedoch auf ein regelmäßiges Stoßlüften verzichtet, muss mit einer trockenen Raumluft rechnen. Diese trägt das Risiko in sich, auf Dauer die Schleimhäute zu reizen und damit die Gefahr einer Erkältung deutlich zu erhöhen. Zeigt eine Analyse der aktuellen Verhältnisse, dass die Luft im Raum generell zu trocken ist, so bietet es sich an, auf einen Luftbefeuchter zu setzen. Diese Geräte können im Winter dazu eingesetzt werden, um wieder ein gesundes Raumklima zu erzeugen. Damit ist letztlich die Chance verbunden, für angenehme Verhältnisse zu sorgen.

Für Erholung sorgen

Längst konnten große Studien belegen, dass uns Stress anfälliger für Infektionen macht. Wer das Gefühl hat, ständig von einem Ereignis zum nächsten hetzen zu müssen und darüber hinaus den Alltag völlig zu vergessen, sollte regelmäßige Atempausen in den Tag integrieren. Denn auch unser mentaler Zustand kann einen entscheidenden Einfluss auf die Resistenz gegen verschiedene Erreger haben. Regelmäßige Freizeitaktivitäten, die den eigenen Ansprüchen gerecht werden, sportliche Aktivitäten und zum Beispiel Saunabesuche können in dieser Hinsicht wertvolle Vorteile bieten. Sie schaffen wieder etwas mehr Freiraum im Tag und sind aus diesem Grund bestens geeignet, um hektischen Phasen zu entkommen. Unter dem Strich steht damit nicht nur die Chance in Verbindung, Erkältungen im Keim zu ersticken und fit durch die kommenden Wochen zu kommen. Vielmehr bietet sich die Gelegenheit, auch die kalte Jahreszeit mit ihren vielen Besonderheiten zu genießen.