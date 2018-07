AZ-Ratgeber Dispozinsen: Das müssen Verbraucher wissen

Von guten Seelen und bösen Tricks der Banken

Manche Banken versuchen, ihre Kunden noch immer zu verwirren. Während einige Kreditinstitute einfach zulasten der Kunden die Zins¬anpassungs¬klausel verändern, in der sie ja ihren Referenzwert offenlegen müssen, ignorieren andere Banken ein Abrutschen des Referenzwertes in den Minusbereich. Der Dispozins bleibt konstant oder steigt sogar leicht. Wieder andere Banken verschleiern den Dispo-Zinssatz komplett und verweisen lediglich auf den „Referenz-Zinssatz plus x-prozentigen Aufschlag“. Aber nicht alles ist schlecht. Manche Institute, darunter Sparkassen und Volksbanken, senken ihren Dispo fair und nennen als Gründe den dauerhaft niedrigen EZB-Leitzins sowie automatisierte Abläufe rund um den Dispo. Es bleibt also spannend, wie es mit den Zinsen weitergeht.