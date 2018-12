AZ-Ratgeber Das hilft wirklich gegen winterliche Niedergeschlagenheit

1. Licht, Licht, Licht

Sehr vieles von dem, was unter Winterblues subsummiert wird, ist letztendlich auf einen Mangel an Licht zurückzuführen. Je weniger (Tages-)Licht unser Körper über die Augen wahrnimmt, desto geringer ist die Produktion des Glücklichmacher-Hormons Serotonin und desto höher die des Müdemachers Melatonin. Das ist deshalb ein Problem, weil wir uns im Winterhalbjahr praktisch 24/7 in Räumen aufhalten – wer will bei Schmuddelwetter schon in der Mittagspause vor die Tür, um wenigstens etwas Tageslicht zu tanken? Doch die Lösung dagegen steckt in dem kleinen Wunderwerk namens LED. Die kann nämlich Tageslicht, sowohl in Lichtfarbe wie Helligkeit, verdammt gut simulieren. Ergo: Zuhause und im Büro nicht auf gemütliches gelbliches Licht setzen, sondern auf solches, das auf der Packungsangabe der Birne mindestens 500 Lux und 6500 Kelvin erreicht – ersteres ist die Helligkeit, letzteres die Lichttemperatur.