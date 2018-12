AZ-Ratgeber Bußgelder im Winter: Von falscher Bereifung bis mangelnde Sicht

Sommerreifen im Winter

Eigentlich gibt es in Deutschland keine konkrete Winterreifenpflicht, doch wer bei Eis und Schnee auf den Straßen mit Sommerreifen erwischt wird, dem drohen eine Strafe von 60 Euro und ein Punkt. Behindert der Umstand der falschen Bereifung den Verkehr, sind 80 Euro fällig, im Fall eines Unfalls sogar 120 Euro. Warum sind Sommerreifen für den Winter nicht geeignet? Sie sind aus einer anderen Gummimischung gefertigt, die bei unter 7 Grad schneller porös wird und an Elastizität verliert. Winterreifen haften besser auf verschneiter, vereister und nasser Fahrbahn und bei niedrigen Temperaturen.

Sehen und gesehen werden

Leise rieselt der Schnee und die eigene Sicht ist trotzdem gut? Dennoch muss das Abblendlicht eingeschaltet werden, denn es geht immer auch darum, im Sraßenverkehr gesehen zu werden. Wer das versäumt, kommt allerdings mit 25 Euro und ohne Punkt noch recht glimpflich davon. Beim Thema Sicht geht es jedoch auch immer um die Geschwindigkeit. Wer bei schlechter Sicht zu schnell unterwegs ist, wird zur Kasse gebeten. Als Faustregel gilt: Tachostand gleich Sichtweite. Bei einer Sichtweite von unter 50 Metern gilt also ein Tempolimit von 50 km/h. Um die Sichtweite ermitteln zu können, sind die Leitpfosten an der Straße eine gute Orientierung. Ihr Abstand beträgt nämlich 50 Meter. Wer in einer solchen Situation zu schnell fährt, nämlich innerorts unter 25 km/h und außerorts bis zu 30 km/h, muss eine Strafe von 80 Euro zahlen. Zudem gibt es noch einen Punkt in Flensburg.

Warm oder sicher? Die Kleidung im Auto

Auch wenn das Wetter noch so schlecht ist, Autofahrer sollten darauf verzichten, mit dicken Winterjacken zu fahren. Das fühlt sich zwar kuschelig an, kann aber im Fall der Fälle zu einem Sicherheitsproblem werden. Denn die dicken Daunen zwischen dem Körper und dem Gurt können dazu führen, dass die Wirkung der Sicherheitsgurte verpufft, weil der Gurtstraffer nicht richtig funktioniert. Auch Kleinkinder sollten nicht in einer dicken Jacke oder anderer Winterbekleidung im Auto fahren.