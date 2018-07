Gut fahren Sie deshalb damit, wenn Sie sich an einen lokalen Reifenhändler Ihres Vertrauens wenden. Erwerben Sie über diesen einen neuen Satz Reifen, so wird er in der Regel auch die alten Reifen für Sie entsorgen. Manche Händler verlangen hierfür einen kleinen Extrabetrag, bei der großen Mehrheit gehört das Ganze aber inzwischen zum Service. Selbst bei freien Werkstätten können die alten Pneus heutzutage in einer Vielzahl von Fällen abgegeben werden, wenn Sie gleichzeitig neue Gummis ordern. Problematisch wird das Ganze allerdings, wenn Sie Reifen im Internet kaufen:

1. Hier ist zwar der Preis geringer, aber es stellt sich zunächst auch die Frage, wer die neuen Reifen überhaupt montieren wird

2. Viele Werkstätten weigern sich, mitgebrachte Reifen zu montieren, weil sie selbst an der neuen Bestellung mitverdienen wollen