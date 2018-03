AZ-Porträt Patrick Schmidt (28): Plötzlich Festwirt

Sechs Wochen Zeit hat Schmidt für die Vorbereitungen. Nebenbei muss er das Zollhaus am laufen halten. Schmidt liebt seinen Beruf. Er ist Koch. Sein linker Arm ist voll mit Tattoos, die sich zu einem Gesamtbild vereinen. Die Motive? Lebensmittel. Auf den Arm hat er sich Mais, Radi, Äpfel - sogar einen angebissenen - Garnelen, Fleisch, Kräuter und Wassermelonen stechen lassen. Vielleicht kommen als Festwirt bald noch Hendl und Haxn dazu, auch wenn auf Schmidts Speisekarte der Ochs' im Mittelpunkt steht. Über allem thront auf der Schulter ein Totenkopf mit Kochmütze. Darunter kreuzen sich Messer und Kochlöffel, wie Knochen auf einer Piratenflagge.

So gut das Zollhaus auch bisher läuft: Will er am 13. April seinen Festzeltbesuchern eine erste Maß Bier anbieten, muss jetzt jeder Handgriff wirklich sitzen. "Ich kann es mir nicht leisten, noch darüber nachzudenken, dass etwas nicht hinhauen kann." Am 19. März wird bereits das Zelt aufgebaut. Keine Ochsenbraterei, wie ursprünglich geplant. Der Name ist rechtlich geschützt. Er wird als "Festwirt Schmidt" ins Dult-Rennen gehen. Der 28-Jährige möchte sichtbar sein und Dult-Produkte mit Alleinstellungsmerkmalen anbieten - mit Neuerungen wie einer Galerie und einem ausgefeilten Beschallungskonzept. Vieles davon muss er sich leihen. "Dann verdiene ich Anfangs eben weniger oder auch nichts, gewinne dafür aber an Erfahrung." Aus der Not heraus habe er viele Ideen umgesetzt. Die sollen jetzt zur Marke werden.

Als die Stadt ihn fragt, ob er das alles tatsächlich noch hinbekommt, zögert er kaum eine Sekunde. "Sonst hätte ich mir später in den Hintern gebissen." Manchmal muss Schmidts Frau ihn bremsen. Das bekomme sie in vielen Dingen gut hin. "Beim Thema Dult lässt sie mich aber laufen." Wie bei den Planungen, die auf Hochtouren laufen. Von früh bis spät sitzt der 28-Jährige am Laptop und am Telefon, macht bereits abgesagte Verträge wieder wirksam, oder schließt neue ab.

Bedienungen, die im Krämmer-Zelt arbeiten, haben sich gemeldet. Das Bandprogramm steht. Nur mit Topsis, die praktisch Krämmers Aushängeschild sind, kommt er nicht zusammen. "Die hätte ich unglaublich gerne gehabt."

Topsis hält Krämmer die Treue. Dafür holt sich Schmidt die Partyband D'Moosner aus Oberbayern ins Zelt. "Von der Qualität stehen sie Topsis in nichts nach. Sie sind halt ein bisschen jünger", sagt Schmidt. Topsis habe sich für ihn damit erledigt. "Sollte ich künftig regelmäßig auf der Dult sein, wird's kein Topsis mehr im kleinen Festzelt geben." Ein Festwirt muss wissen, auf den er zählen kann.

Beim Stichwort "jünger" bekommt der sonst so ruhig wirkende Wirt Betriebstemperatur: Franz Widmann Junior und Alexander Tremmel hätten gezeigt, dass auch junge Wirte eine gute Dult machen können. "Konkurrenz schafft Alternativen", sagt Schmidt. "Niemand kann sich auf seinem Platz ausruhen. Das kann ein Volksfest nur attraktiver machen." Keiner der jungen Wirte habe die Dult bisher verschlechtert.

Die einzige Angst, die Schmidt jetzt noch hat, ist das Wetter. "Das kann ich nicht mehr beeinflussen." Dafür hoffe er auf viele neugierige Dult-Besucher. "Und das sich die Landshuter unvoreingenommen anschauen, was der Schmidt da auf die Dult gestellt hat."

Das Kochen wird er als Festwirt vermissen. "Nicht den ganzen Tag in der Küche zu sein, das fällt mir schon schwer."