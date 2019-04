Buadep ist das aufstrebende Modelabel aus München.

Getreu dem Motto „Tradition trifft Moderne“ verbindet Buadep modischen Style mit der bayerischen Lebenslust und Mundart.



Von Studenten Ende 2014 aus einer Laune heraus gegründet, gehört Buadep mittlerweile zu den bekanntesten Modelabels in Bayern und erfreut sich großer Beliebtheit sogar über die bayerischen Landesgrenzen hinaus.

Vor allem durch den "Taschengrantler" und die bayerischen Aztekenmuster hat sich Buadep ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen und zielt nicht nur auf spezielle Mundart ab, sondern auch auf das bayerische Lebensgefühl an sich, was durch die schlichten Designs transportiert werden soll.



Das Aztekenmuster zeichnet sich durch die Liebe zum Detail aus und zeigt durch subtile Einarbeitung bayerischer Symbole erst auf den zweiten Blick, dass das gesamte Design sozusagen mit einer „bayerischen DNA“ durchzogen ist. So findet sich dieses Design auf Shirts, Caps und sogar Badeshorts wieder.