AZ-Modelcontest "Schöne Münchnerin" Paradiesische Modelträume in Kroatien

Seit Samstag sind neun "Schöne Münchnerin"-Bewerberinnen und ein AZ-Team an der traumhaften Küste im Süden Kroatiens unterwegs. Bei professionellen Shootings in verträumten Meeresbuchten, vor imponierenden Sonnenuntergängen oder in antiken Altstädten dürfen die jungen Frauen zeigen, wie viel Model in ihnen steckt.