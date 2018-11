AZ-Meinung Weber als CSU-Chef: Das passt nicht

Manfred Weber will viel lieber Kommissionspräsident als CSU-Chef sein. Das sagt er explizit. Beides zusammen hingegen fände er schon okay. Nun ja. Eine offensive Bewerbung für den Parteivorsitz sieht anders aus. Und so fragt man sich: Warum kann der Mann es nicht lassen, mit dem CSU-Posten zu kokettieren?