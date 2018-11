SPD und CSU bezirzen sie

Denn das Stadtrats-Ergebnis 2020 könnte völlig anders aussehen als gewöhnlich. Große Koalitionen überall im Land sind immer unbeliebter – nicht zuletzt bei den eigenen Wählern. Dazu kommt: Der Höhenflug der Grünen in der Stadt scheint noch lange nicht zu Ende zu sein. So ist eine Gemengelage entstanden, in der SPD und CSU glauben, die Grünen zu brauchen, nicht andersherum. Schon erzählen CSU-Leute, wie hervorragend sie mit Habenschaden können.