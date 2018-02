AZ-Meinung Söders Rückzieher bei dritter Startbahn: Feige!

Ich als Wähler will wissen, wofür ein Politiker steht. Er soll mir seine Meinung erklären können. Jahrelang hat sich Söder wiederholt für die dritte Startbahn am Flughafen ausgesprochen. In Wahlkämpfen geht um den Widerstreit der Argumente, also her mit ihnen. Söder müsste sie ja als Startbahn-Befürworter eigentlich in petto haben.