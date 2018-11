Die CSU besetzt das fünfte Mal einen Referentenposten: Einen gab sie ihrem Bürgermeister, einen einer langgedienten Mitarbeiterin von CSU-Ministern, zwei an eigene Stadträte – und nun einen an einen CSU-Bezirksausschuss-Chef. All das ist ihr gutes Recht. Referentenposten sind nicht nur hohe Verwaltungsämter, sie sind auch politische Funktionen.