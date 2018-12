Alles in allem aber ist "Wir kriegen Euch alle" ein gelungener Tatort, und der Zuschauer lernt auch noch "Smart Toys" kennen, spukige Puppen, mit denen Erwachsene via Internet zu Kindern sprechen und diese belauschen können. In Deutschland wurde eine solche Puppe, "My Friend Cayla", im vergangenen Jahr von der Bundesnetzagentur als Spionagegerät verboten, in Österreich nicht. Da kann man darüber hinwegblicken, dass sich Batic und Leitmayr etwas platt über das Nachbarland lustig machen.