Tatort: Alles was Sie sagen – Ein unterhaltsames Verwirrspiel

Ein paar Krimiwindungen weiter liegt seine Schwester nach einem Polizeieinsatz tot in einer Fabrikhalle – und die Lüneburger Polizei will den nörgelnden Besserbundespolizisten Falke die Verantwortung in die Schuhe schieben. Der wiederum vermutet einen Maulwurf bei der örtlichen Polizei. Im getrennt geführten Verhör haben Grosz und Falke abweichende Versionen des bisher Geschehenen, so dass Regisseur Özgür Yildirim in verschiedenen Rückblicken auf die selben Szenen ein über weite Strecken unterhaltsames Verwirrspiel inszeniert.