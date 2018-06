Limp Bizkit wird zur Cover-Band

Als Limp Bizkit George Michaels "Faith" spielen, mit "My Generation" weitermachen, "Smells like Teen Spirit" raushauen und das House of Pain hüpfen lassen, fragt man sich zwar schon, ob sie denn keine eigenen Songs haben, genießt aber diesen Abriss cooler Songs, die man schon als Teenie cool fand. Bei "Killing in the Name" ist der Abriss dann perfekt, die kleine Menge tobt. Rage against the Machine auf dem Rockavaria, Hell yeah!