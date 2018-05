Die Auflösung enttäuscht, die Darsteller brillieren

Das Drehbuch von Christoph Wortberg erzählt diese Geschichte gemächlich, fast schon zu gemächlich. Der 90 Minuten lange Fall hätte so auch gut bei CSI stattfinden können – und gut in das 45-minütige Format gepasst. Erst zum Ende hin zieht das Tempo an, plötzlich gibt es eine Prügelei, eine Verfolgungsjagd und merkwürdige Wendungen. Sinnbildlich für die gesamte Folge steht dabei die Verlobte des Todesopfers Ivo Klein: Zunächst nimmt sie die Nachricht vom Tod des Vaters ihres gemeinsamen kleinen Kindes fast apathisch auf, später, als der einleitende Mord angesichts des Entführungsfalls beinahe schon in Vergessen geraten ist, erleidet sie plötzlich einen dramatischen emotionalen Zusammenbruch.