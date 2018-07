AZ-Kritik Julia Engelmann auf dem Tollwood: Vom Winde verfliegt

Nach suizidalen Absichten sieht das nicht aus, vielmehr nach der Kraft des Zweisam-Seins angesichts all der Abgründe, die sich im Alltag auftun können. Womit man schon beim Alles-ist-doch-gut-Optimismus der Poetry-Slammerin Julia Engelmann ist. Nach der Veröffentlichung ihres musikalischen Debütwerks "Poesiealbum" im November 2017 ist sie auch singend unterwegs, mit einer Stimme, die sich nicht mit Grandezza in irgendwelche Höhen schraubt, sondern am Boden bleibt und ganz okay klingt, was zum Gesamtpaket Engelmann passt.