Was nach wie vor nervt: Die Art, wie sich die Sängerin typisch amerikanisch-kitschig präsentiert und bei ihren Fans anbiedert: "So wonderful people" und wie hübsch und überhaupt. Und München ist die tollste Stadt der Welt, besonders jetzt im Frühling, wo man die Tische ins Freie stellt und so weiter und so fort. Dann holt sie eine junge Frau, Ilka ist ihr Name, aus dem Publikum auf die Bühne und fragt sie, ob sie von hier ist. "No, I'm from Stuttgart", sagt Ilka brav. Und Anastacia fragt sie daraufhin, ob das noch in Deutschland sei. Nun ja. So kann halt niemand aus seiner Haut.