Ein Konzert von Helene Fischer schweißt zusammen

Helene ist überall: ständig fliegt sie in der Luft herum, schwebt über unseren Köpfen, schwirrt von einem Bühnenrand zum anderen, schleicht katzenhaft durch eine Schilflandschaft. In einer Mischung aus Zirkusakrobatik, Magie, Erotik, Catwalk, Wunderkerzen, Jubel, Trubel und Exzentrik beweist sie, dass Schlager vor allem eines ist: Spaß, Unbeschwertheit und gemeinschaftliche Lebensfreude. Wie sie es schafft, sich dabei auch noch alle paar Minuten in Sekundenschnelle umzuziehen, ist eines ihrer Geheimnisse. Auch ihre Tiefenentspanntheit, wenn sie seelenruhig drauflos plaudert, was ihr gerade so in den Kopf schießt. Sie ist eine vom Volk, eine von uns. Eine, die alles erfüllt, was eine gute Gastgeberin in einem Palast aus Unbeschwertheit ausmacht.

Nach dreieinhalb Stunden folgt endlich "Atemlos". Alles jubelt. "Was das zwischen uns auch ist, Bilder die man nie vergisst. Und dein Blick hat mir gezeigt: das ist unsre Zeit!" Um mich herum leuchten alle Augen, jeder ist zufrieden, heiter, beschwingt und gelassen. Ein Konzert von Helene Fischer schweißt zusammen. Pfadfinderhaftes Zusammengehörigkeitsgefühl macht sich breit, die Besucher haben jene Sorglosigkeit in sich und werden sie hoffentlich noch lange aufrechterhalten können.

