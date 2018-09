Roger Hodgson ist und bleibt Supertramp - trotz eigener Solo-Nummern

Roger Hodgson, inzwischen 68 Jahre jung, erzählt auch von den Anfängen von Supertramp in einem Schwabinger Club. Was natürlich besonders die älteren Fans sehr interessierte. Hodgson ist Supertramp, immer noch, also kommt er auch um seine großen Hits nicht herum: "Take A Long Way Home", "School", "Breakfast In America", "Hide In Your Shell", "Dreamer" und etliche mehr, auch so komplizierte und mehrschichtige Werke wie "Fool's Overture" und "Child Of Vision". Es fällt auf, dass er und seine Band sich ziemlich nah an den Originalen orientieren. Lediglich bei "Sister Moonshine" tut sich auf einmal Raum für Neuinterpretationen und Improvisationen auf. Spannend.