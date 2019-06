Rammstein-Opulenz im Olympiastadion

Der Märchenerzähler nimmt in seinen Anekdoten verschiedene Rollen an, ist mal Opfer, mal Täter, mal Verführer, mal Verführter, mal Kannibale, mal Sexsüchtiger, mal Betrüger, mal Betrogener. Dargeboten wird all das von der Industrial-Metal-Band Rammstein, dem mit Abstand erfolgreichsten Exporteur deutschen Kulturguts, in einer optischen Opulenz, die ihresgleichen sucht.