München - Ganz am Ende, nach zwei Stunden schweißtreibender Arbeit in der eh schon gut warmen Musik-Arena, wird es dann nochmal richtig heiß. Marteria packt seinen letzten Song aus, "Feuer", und die Pyrotechnik auf der Bühne zündet die Fontänen ab. Es ist der Höhepunkt des Konzerts des Rostockers am Montagabend.