"An Angel" performt die Familie dann gemeinsam. Jimmy verpasst da seinen Einsatz. Sei’s drum, die Fans singen sowieso lauthals mit. Dieses Konzert streichelt die Seele. "We got love" heißt die Tour und Liebe haben die Kellys viel zu geben. Besonders rührend: "Cover the Road" widmen sie Uli, einem Fan, der die Familie seit Jahrzehnten begleitet. Er kann nicht zum Konzert kommen, weil er im Sterben liegt.

Die Fans sind, entgegen der Annahme von Nicht-Fans und derer gibt es ja viele, nicht in Tischtücher gewickelte Hippies, sondern ganz normale Leute. Diese normalen Leute gucken auch ein bisserl befremdet, als bei "Davids Song" John mit seinem kleinen Ich im Video, das beim verstorbenen Papa Kelly auf dem Schoß sitzt, zusammen singt. Auch bei "Please don't go" flackern alte Aufnahmen der Familie über die Leinwand und man kann sich nur freuen, dass sich diese sehr musikalischen Kinder so prächtig entwickelt haben – und mittlerweile ein bisschen unmerkwürdiger gekleidet sind.

Zum Ende dieser lieben Seelenstreichelung, bei der natürlich Hits wie "Nanana" und "Fell in Love with an Alien" nicht fehlen, nehmen sich die Kellys und die Fans an die Hand und singen "Brothers & Sisters". Da scheint dann womöglich diese Hippieromantik durch, aber nur ein bisserl sehr.

