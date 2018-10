"Talk dirty" und "Want to want me": RnB als Talent-Showcase

Derulo springt, wirbelt und tanzt über die Bühne der Olympiahalle und singt dabei voller Enthusiasmus in sein Headset-Mikro – das Grande Finale waren dabei dann wohl "Talk dirty" und "Want to want me". Vor allem bei den beiden lässigen RnB-Pop-Songs zeigte der Sänger sein musikalisches Talent. So ziemlich jeder Ton saß – und das Publikum feierte ihn wie schon 2009. Zwischendurch versuchte er, einem Mädchen auf Deutsch zum Geburtstag zu gratulieren – klappte semi-gut. Aber egal, denn die junge Besucherin brach trotzdem völlig aufgelöst in Tränen aus. Teenager müsste man wieder sein.