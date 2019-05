Echte, handgemachte Musik

Denn Savoretti schafft etwas, was im durchkommerzialisierten Musik-Business heute doch eher selten geworden ist: Songs zu schreiben, die so gar nicht nach dem Radiogeschmack und dem Vier-Akkorde-Baukastenprinz geschrieben sind. Und diese Songs dann mit einer Stimme zu singen, die so besonders, so gekonnt rau aber immer kontrolliert klingt, dass man Stunden zuhören könnte. Raus aus der Kälte, rein in die Komfortzone.