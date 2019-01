AZ-Konzertkritik Charles Esten: Tequila, Springsteen und Wiesn-Liebe

Auch sind viele Solosongs mit einem Augenzwinkern, das Spaß macht. "Dieser Song ist Tequila gewidmet", kündigt Esten an und erteilt noch eine Lektion in Zungenbrechern mit "Pour four more per favore" und lässt sich zu einigen Squaredance-Hüpfern hinreißen. Immer wieder am Flügel sitzend haut er in die Tasten und spielt dabei Mundharmonika, covert Springsteens "Thunder Road" und plaudert entspannt über seine Liebe zu Springsteen und das Oktoberfest. "Da war ich vor dreißig Jahren mit meiner Frau und an Teile davon erinnere ich mich sogar."