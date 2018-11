Beim Song "Just Can't Get Enough" bekamen Will.i.am, Apl.de.ap und Taboo wieder die gewohnte weibliche Unterstützung. Sie stellten Jessica Reynoso als ihr neues Bandmitglied vor. Das ist nun die Frau, die Fergie ersetzt. Entdeckt wurde sie beim philippinischen "The Voice"-Format. Mit ihrer kraftvollen Stimme ergänzte sie perfekt die Songs wie "Shut Up" oder "Where Is The Love".