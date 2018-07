"More, More, More", schreien 5.500 Rebellen, Billy Idol (62) hat die geballte Faust gereckt, und Steve Stevens packt die Gitarre in den Nacken und spielt unter Johlen weiter. Dann zieht der Sänger auch noch sein T-Shirt aus. "Rebell Yell" ist einer der starken Momente beim ausverkauften Billy-Idol-Konzert am Dienstagabend auf dem Tollwood. Einer dieser rebellischen Rock-Momente.