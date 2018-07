Alle Hits dabei: "Hand in my pocket", "You Oughta Know" und "Guardian"

Schon das Eröffnungslied "All I Really Want" zieht die Hörer hinein in die Atmosphäre des Durchbruch- und Bestseller-Albums "Jagged Little Pill" – und man findet sich sofort in dieser Morissette-Welt wieder, die sich in den 1990er Jahren so wundervoll überraschend auftat und die so viele Hits und Ohrwürmer bereithielt, die an diesem Tollwood-Abend natürlich auch alle gespielt werden: "Forgiven", "You Learn", "Hand In My Pocket", "Right Through You", "Wake Up" und "Perfect". Auch der spätere Hit "Guardian".