Und dass man beim "männlichen" Wort "der Fußballfan" oder "der Einbrecher" eher an einem Mann denkt, dürfte auch normal sein. Was will man aber bei Goethes "Wandrers Nachtlied" machen? Wirklich "Wandrer*Innens Nachtlied"? Dann wäre in der Poesie wirklich bald Ruh.

Ja: "Sprache schafft Bewusstsein!" Dieser Satz ist grundsätzlich wahr. Aber wenn ein "Ärztekongress" tagt, ist es nicht an der Sprache, dafür zu sorgen, dass es auch ein "Ärztinnenkongress" ist. Keine Medizinstudentin aber wird mehr oder weniger von einem Platzhirsch-Seilschaftler diskriminiert, nur weil am Eingang der Halle nicht "Ärzte*Innenkongress" steht.

Wobei das Sternchen symbolisieren soll, dass es mehr als ein Geschlecht gibt. Womit man bei einem weiteren, fundamentalen Aspekt der Sprache angekommen ist: Abgesehen davon, dass man "Bäcker*Innen" nicht sprechen kann und damit schon ruiniert ist, wofür Sprache vor allem steht: miteinander reden! Vor allem aber ist der gesternte Buchstabensalat unfassbar hässlich.

Ich glaube, dass die hysterische Genderdiskussion vor allem daher rührt, dass 200 Gender-ProfessorInnen-Stellen ihre Berechtigung durch Hyperventilieren beweisen müssen. Ein natürlich sich entwickelndes Sprachsystem per Verordnung ändern zu wollen, ist eine Vergewaltigung der Sprache, der Kultur, der Ästhetik. Und zur Beruhigung der Frauen kann man sagen: Wenn sie sich in unserer letztlich sehr liberalen Gesellschaft ihre Positionen erarbeitet haben, wird keiner mehr beim Wort "Ärztekongress" nur an "Götter-in-Weiß" denken. Adrian Prechtel