Der Finanzminister, in Berlin als Olaf Schäuble bespöttelt, darf sich bloß wieder mit der "Schwarzen Null" schmücken. Sollte sich der konjunkturelle Schnupfen zu einer veritablen Grippe auswachsen – wer will das angesichts der zahlreichen weltpolitischen Unwägbarkeiten schon wissen? –, dann bekommt Deutschland ganz schnell ein Problem. In diesem Fall werden sie in Berlin das tun, was Politiker am besten können: wieder mal die Steuern erhöhen. Schöne Bescherung.