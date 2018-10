Stark wie noch nie gilt allerdings in dieser Saison nicht für den Stürmer des TSV 1860. Der 33-jährige Angreifer hat in 688 Pflichtspielminuten bisher erst ein Tor erzielt. Dennoch machen drei Faktoren Hoffnung auf Besserung, zwei davon sind vor dem Toto-Pokal-Viertelfinale beim TSV Buchbach an diesem Mittwwoch (19.30 Uhr, im AZ-Livestream und im AZ-Liveticker) in der Persönlichkeit des Fußballers Mölders zu finden.