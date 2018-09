Gleichzeitig verfallen die vermeintlichen Kontrahenten in schiere Ehrfurcht vor dem Branchen-Riesen. So kritisierte etwa Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic Bayern-Präsident Uli Hoeneß für dessen Attacke gegen Bellarabi ("geisteskrank"). Erklärte aber gleichzeitig, dass die Münchner zur Winterpause wohl 15 Punkte Vorsprung haben werden und dass es dann an ihnen liegen werde, "ob sie alle Spiele gewinnen wollen".