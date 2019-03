Die Europäische Kommission hätte gerne in diesem Jahr schon Schluss gemacht mit dem Drehen an der Uhr, nun soll's 2021 soweit sein. Entscheiden müssen ohnehin die Mitgliedsstaaten. Und: Es ist noch Zeit. Zeit, in Ruhe das Für und Wider zu diskutieren. Und schließlich den Vorstoß zum ewigen Ende der Umstellung am besten in der Versenkung verwinden zu lassen.