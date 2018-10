München - 89,3 Prozent Wahlbeteiligung schon eine halbe Stunde vor Schließung der Wahllokale: Das meldete das KVR am Abend der Bundestagswahl. Ein extrem hoher Wert! Am Abend sprach KVR-Chef Thomas Böhle gegenüber der AZ dann plötzlich von einer IT-Panne. Am nächsten Tag erklärte er, die habe es nie gegeben, stattdessen habe man hoch- und sich verrechnet.