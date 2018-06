Russland, der in der westlichen Welt umstrittene Gastgeber, gegen Saudi-Arabien – welch’ pikantes Eröffnungsspiel am Donnerstag um 17 Uhr im sportpolitischen Sinne. Während sich andernorts die Nicht-WM-Teilnehmer USA und Nordkorea auf der politischen Bühne an einen Tisch setzen, lädt Wladimir Putin zur Party, die völkerverbindende Wirkung haben soll. Im Idealfall. Die Welt zu Gast bei – hm?!