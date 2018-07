AZ-Kommentar Wagenplätze? Es bräuchte nicht viel

Was München ganz sicher viel zu wenig hat, sind alternative Wohnformen. Dabei spricht alles für kleine, neue Genossenschaften, für selbstverwaltete Wohnprojekte – und, ja, auch für den ein oder anderen Wagenpark. In Hamburg, Berlin und Köln, aber auch in Freiburg oder Tübingen ist diese spezielle Wohnform seit Jahrzehnten etabliert.