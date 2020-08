Wer soll das bezahlen? Der Mittelstand, der ohnehin schon eine enorm hohe Steuerlast trägt? Es ist richtig, von denen, die viel haben, zu verlangen, sich in einer solchen Ausnahmesituation solidarisch zu zeigen. Doch auch eine einmalige Vermögensabgabe kann nur der Anfang sein. So lange Projekte wie etwa die Finanztransaktionssteuer oder die Digitalsteuer im Dornröschchenschlaf verharren, lässt sich der Fiskus Unsummen an Steuereinnahmen entgehen – und trägt somit indirekt zur gesellschaftlichen Spaltung bei.