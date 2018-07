AZ-Kommentar Unionsstreit: Ein Trümmerhaufen

Warum, in fast schon bizarrer Eintracht, Seehofer und Söder sich und die CSU weiter mit Vollgas in eine Sackgasse manövrierten, ist daher durch nichts zu erklären. Die Landtagswahl in Bayern? Nach ihrem wochenlangen Harakiri kann Söder gar nicht mehr, was ohnehin illusorisch war, so viele Stimmen rechts abschöpfen, wie er bei der christlich geprägten Stammwählerschaft in der Mitte derzeit massenhaft verliert.