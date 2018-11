Es ist deshalb nicht allein an Niko Kovac festzumachen, dass in dieser Saison derart häufig Kabinengeheimnisse weitergegeben werden – zu einem großen Teil aber eben schon. Die Stars sehen Kovac nicht als die Autorität an, die etwa Guardiola oder Heynckes aufgrund ihrer Erfolge darstellten. Auch deshalb, weil der Coach keine starke Persönlichkeit an seiner Seite hat, die in der Mannschaft und in der Vereinsführung Gehör findet.