Endlich: Die Stolpersteine-Initiativen entschärfen ihre Rhetorik. Vielleicht haben sie ja verstanden, dass es politisch kontraproduktiv ist, wenn sich in diesen Zeiten diejenigen, denen ein würdiges Gedenken am Herzen liegt, auch noch gegenseitig bekriegen. Dass es absurd ist, ständig von Verboten und Zensur der Stadt zu schreien, nur weil ein gewählter Stadtrat darüber entscheidet, was er auf öffentlichen Gehwegen haben will. (Lesen Sie auch: 32 neue Stolpersteine für München)