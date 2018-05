AZ-Kommentar Sterben im Gazastreifen: Die Macht der Bilder

Es ist Teil eines zynischen, wohl kalkulierten Spiels, dass die Menschen an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen dutzendweise sterben mussten. Es ging – wie so oft im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern – um die Macht der Bilder. Keinesfalls sollten in der Weltpresse Fotos von fröhlichen Israelis erscheinen, die den 70. Geburtstag ihres Staates feiern. Nein, Aufnahmen von brennenden Autoreifen, wütenden Palästinensern mit Steinschleudern, schreienden Verletzten und Sterbenden sollten die Weltpresse beherrschen. Und sie tun es.