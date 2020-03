Doch die Liga, der Verband muss aufpassen, dass nicht das Gefühl einer Zweiklassengesellschaft aufkommt, in der es solche und solche "Hurensöhne" gibt. Und jeder Einzelne sollte sich fragen, ob er wirklich glaubt, dass ihm die Anonymität des Stadions, des Internets einen Freifahrtschein gibt, einen Menschen derart herabzuwürdigen. Würden diese Herren die gleichen Worte wählen, müssten sie ihrem Opfer in die Augen schauen? Oder verlässt sie außerhalb der starkmachenden Masse der Mut? Das Erlebnis Sport mit all seinen Emotionen ist einzigartig, aber es gibt Emotionen, die den Sport kaputtmachen.