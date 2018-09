Wenn man also – mit oder ohne Sympathie – über Dialekt im Schulunterricht nachdenkt, fällt einem auf: Es ist eine dumme Idee, weil nicht eine Frage dazu beantwortet werden kann: Wer soll bitte welchen Dialekt an Schüler welchen Alters in welchen Fächern womit unterrichten? Dialekt, so weit er überhaupt noch gesprochen wird, verändert sich von Dorf zu Dorf. Welcher gilt dann in einer Schule? Dialekt ist Mundart und keine Schriftsprache, also in kein Schulbuch zu pressen.